«فعاليات الشارقة» ينظم بطولة البادل تنس الرمضانية الأولى

الشارقة (الاتحاد)

ينظم موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بطولة البادل تنس الرمضانية في نسختها الأولى التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، على مدار 5 أيام خلال الفترة من 18 لغاية 22 أبريل المقبل على ملاعب «بادل بوينت» بالشارقة، وتستهدف مشاركة موظفي الجهات الحكومية من الفئتين الرجال والنساء.

وتأتي إقامة البطولة تعزيزاً للترابط بين الجهات والمؤسسات الحكومية بالإمارة، وخلق روح الفريق الواحد وبناء مجتمع قوي ومترابط، حيث تعد لعبة «البادل تنس» من الألعاب الرياضية التي برزت مؤخراً وتشهد إقبالًا كبيراً من المجتمع والرياضيين، وتعتبر رياضة عصرية ولها طابع مجتمعي وتناسب جميع الأعمار ومختلف الفئات، وهي واحدة من أسرع الرياضات نموًا في العالم وتحظى بشعبية واسعة من الممارسين.

وتشكل البطولة الرمضانية فرصة قيمة للجمهور والأفراد ومتابعي اللعبة وموظفي حكومة الشارقة بشكل خاص للتواصل والمشاركة في بيئة تنافسية بما يعزز من مكانة اللعبة في الدولة ويصقل مهارة الممارسين لها، ويرسخ قواعد لعبة «البادل تنس» لديهم.

وأكدت علياء السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الانتشار الكبير لهذه الرياضة في الدولة يعود بالمقام الأول لما توفّره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للقطاعات الرياضية والشبابية والاهتمام بالنشء، إضافةً إلى توفير البُنى التحتية والتسهيلات المقدمة للجهات الرياضية والمستثمرين من أجل إنشاء ملاعب «البادل تنس» في مختلف مناطق الإمارة، ما أدّى إلى زيادة أعداد البطولات واللاعبين الممارسين لها.

وأشارت السويدي إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يسعى من خلال هذه البطولة للمساهمة في تحفيز وتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحةً وسعادةً بين جميع فئات المجتمع، مثمنةً الدور الذي يقوم به موقع فعاليات الشارقة في إقامة مثل هذه الأنشطة التي تؤكد على دوره في المسؤولية المجتمعية.