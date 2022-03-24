براكة.. طاقة مستدامة

الإمارات على طريق الحياد المناخي 2050، وفق استراتيجية تقوم بشكل أساسي على توفير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لخفض البصمة الكربونية، من خلال مشاريع كبرى لعل أهمها محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية التي أعلنت عن إنجاز جديد بتشغيل المحطة الثانية تجارياً، ومساهمتها بتوفير 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة الكهرباء بالدولة، تضاف إلى 1400 ميغاواط أخرى تنتجها المحطة الأولى، من أصل أربع محطات ستعمل فور اكتمالها على تعزيز أمن الطاقة ودعم جهود الدولة نحو تحقيق أهداف الاستدامة.

رؤية القيادة الرشيدة، لتنويع محفظة الدولة من الطاقة الصديقة للبيئة، تتحقق بإرادة وعزيمة ورهان على أبناء الوطن الذين أثبتوا قدرتهم وكفاءتهم في مختلف المجالات، ومنها الطاقة النووية، حيث اكتسبوا وبوقت قصير خبرات ومهارات مكنتهم كمهندسين ومشغلين ومختصين تجاوز عددهم 1800 من أن يكونوا أساساً في هذا الإنجاز الوطني التاريخي، والتأهل مستقبلاً لقيادة قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات وتشكيل نواة علمية أكاديمية في هذا المجال لإعداد الأجيال المقبلة.

«براكة» الذي يعمل وفق أرقى وأهم معايير الأمن والسلامة الدولية، نجاح ينطلق من نهج قيادي استثنائي، واستراتيجيات محددة بمدد زمنية، ورؤية واضحة تقوم على مفهوم الاستدامة بتوفير كهرباء موثوقة وصديقة للبيئة على نحو آمن، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، ودعم الاقتصاد المتنامي وإلهام الجيل الجديد من رواد وقادة الطاقة الصديقة للبيئة.

«براكة» هو عنوان الإنجازات الإماراتية المتلاحقة، من أجل تحقيق أهداف الخمسين بتعزيز الاستقرار الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والاستمرار في بناء نموذجنا التنموي المتفرد وريادتنا في المنطقة والعالم.