50 عملاً بمشاركة 20 فناناً في «إكسبو تون»

دبي (الاتحاد)

شارك لفيف من فناني الكاريكاتير في الجناح الكويتي في «إكسبو 2020 دبي» ضمن معرض كاريكاتيري تحت عنوان «إكسبو تون»، وتضمن المعرض الذي نظمته جمعية الكاريكاتير الكويتية 50 عملاً صممها نخبة من الفنانين المبدعين عبروا عن آرائهم في التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية وسبل علاجها بصورة رمزية وهادفة.

وقال محمد ثلاب رئيس الجمعية: «تم عرض مجموعة من الرسومات الكاريكاتيرية التي تبرز المكانة المتميزة لفن الكاريكاتير الكويتي على الصعيدين الخليجي والعربي»، مشيراً إلى أن الجمعية التي تأسست في عام 2018 تهدف إلى النهوض بفن الكاريكاتير بالبلاد من خلال إقامة ورش العمل والمعارض، إلى جانب المشاركة في الفاعليات المختلفة، سواء المحلية أو العربية أو الدولية، وتضم الجمعية في عضويتها نخبة من رسامي الكاريكاتير التقليدي والرسوم المتحركة «الأنيميشن» والرسومات اليابانية «الأنمي» بأنواعها، إلى جانب الرسومات المصورة.

من جانبها، أكدت آمنة الحمادي التي حضرت كضيف شرف وشاركت بلوحة «الصقر»، والتي تمثل جناح الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» المستوحى من جناح الصقر، أنها سعيدة بمشاركتها ضمن نخبة كبيرة من فنانين متمرسين، موضحة أن الشموخ هو العنصر المشترك بين الصقر والإمارات التي تسمو في سماء العالم.

وأضافت: أما اللوحة الثانية التي شاركت بها في معرض «إكسبو تون»، فتعكس أهمية الحدث العالمي والتاريخي، لا سيما أن «إكسبو 2020 دبي» يعتبر أول معرض إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والإمارات هي أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي الكبير، وبالتالي الأبرز في صحف العالم.