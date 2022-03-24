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أميركا: استقبال 100 ألف لاجئ أوكراني وتقديم مليار دولار لكييف
من اللاجئين الأوكرانيين
24 مارس 2022 18:11

ستستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من اوكرانيا هربا من الهجوم الروسي وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من جراء الحرب، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن "الولايات المتحدة تعلن عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من الهجوم الروسي من خلال مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين"، وذلك في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسل تتناول الحرب.
وأضاف أن المليار دولار (910 مليون يورو) من المساعدات الإضافية "ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية وغير ذلك من أشكال المساعدة".

المصدر: وكالات
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أميركا
روسيا وأوكرانيا
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