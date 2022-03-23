تحفيز الاقتصاد

مرونة حكومية في التعامل مع المستجدات، شكلت أساساً في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، كونها تسعى إلى مواكبة التغييرات والإبقاء على عناصر البيئة المثالية في الدولة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمار، بل وتحفيز هذه البيئة عبر قرارات ومبادرات وحزم دعم متلاحقة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات مقراً إقليمياً لرؤوس الأموال والشركات الأجنبية، وحاضنة للكفاءات والمواهب وأنموذجاً اقتصادياً في المنطقة والعالم.

إعلان وزارة المالية بدء المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في الوزارات والجهات الاتحادية كافة، مبادرة جديدة تنعكس إيجاباً على أطراف المنظومة الاقتصادية، كونها تخفف الأعباء المالية عن الشركات، وتدعم تنافسية الأعمال، كما تسهم في خفض التكاليف على المستهلكين، وتصب في نمو الاقتصاد المحلي وتنشيط الحركة التجارية والإنتاجية، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية.

مبادرة جديدة، تجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارات، وتبرز القدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات خاصة في ظل ما يسجله الاقتصاد الوطني من تقدم متنامٍ بعد تراجع تداعيات جائحة كورونا، مدعوماً بالسياسات الحكومية الحصيفة التي حصنت القطاع الاقتصادي بجميع عناصره، ومكنت الدولة من الاستمرار في صدارة قوائم أهم المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية العالمية، ذلك أن هذه المبادرات تستند إلى نهج استباقي وتشكل رافداً رئيساً للنمو الاقتصادي خلال مسيرة الخمسين.