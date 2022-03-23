«عجمان الرمضانية» تكشف تجهيزات النسخة الثانية

عجمان (الاتحاد)

تشهد النسخة الثانية من دورة عجمان الرياضية للدوائر الحكومية والمؤسسات (عجمان 2022)، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، حيث بدأت اللجنة المنظمة في استقبال طلبات الفرق والأفراد الراغبين في المشاركة في فعاليات البطولة، وسط توقعات بأن يزداد عدد المشاركين في هذه النسخة وأن تكون المنافسة أكثر ندية وإثارة.

وتواصل اللجنة المنظمة للبطولة استعداداتها لاستضافة البطولة في الشهر الكريم من خلال التحضيرات التي تسير على قدمٍ وساق، من أجل إنجاح الحدث والبناء على ما تحقق في النسخة الأولى من البطولة، ويبلغ عدد الفرق المشاركة في بطولة كرة القدم للرجال 16 فريقاً كحد أقصى، ويسمح بتسجيل 18 لاعباً كحد أقصى و12 لاعباً كحد أدنى في كل فريق، وتقام البطولة في دور المجموعات بنظام الدوري، بينما تقام الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، وستكون مدة كل مباراة 40 دقيقة بواقع 20 دقيقة لكل شوط، وستقام مباريات البطولة في مركز كواترو الرياضي في منطقة مشيرف بعجمان.

ويبلغ عدد الفرق المشاركة في بطولة البادل تنس 16 فريقاً، وتُلعب البطولة بنظام الزوجي 2×2 بحيث يتكون الفريق الواحد من لاعبين إثنين، وتتميز البطولة بالمرونة كونه لا يوجد قيود بخصوص عدد الفرق المشاركة من كل دائرة، حيث يسمح لكل دائرة بإشراك أكثر من فريق، وتقام المباريات في مركز الشباب بعجمان.

وتشتمل الدورة على برنامج اللياقة البدنية للسيدات بعدد مفتوح من المشاركات، ويتضمن البرنامج الذي تستضيفه الصالة الرياضية بمركز الشباب بعجمان من الأحد إلى الخميس أسبوعياً رياضة المشي وحصص الايروبيك والزومبا واليوغا، كما تتوفر فيه فحوصات صحية للضغط والسكري مع تقديم ورش غذائية.

وأكد أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة والمشرف العام على الدورة أن الحرص على تنظيم دورة عجمان الرياضية في نسختها الثانية، يأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بضرورة عودة الأنشطة والفعاليات على كل المستويات في أسرع وقت ممكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في إمارة عجمان، وأهمية إضافة ألعاب أخرى في البطولة، وعدم اقتصارها على لعبة كرة القدم من أجل فتح الباب لمشاركة أكبر عدد من الموظفين، وهو التوجيه الذي نفذته اللجنة المنظمة بإضافة لعبة البادل تنس واللياقة البدنية للسيدات.

وأضاف: دعم الرعاة واهتمامهم من أهم أسباب النجاح في الدورة الأولى، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم نسخة ثانية أكثر تميزاً وتطوراً، تساعد في إخراج موظفي الدوائر الحكومية من روتين العمل اليومي وتوطيد العلائق بينهم، خصوصاً وأنهم متعطشين للمشاركة في المنافسات الرياضية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بعد الانحسار الملحوظ لفايروس كورونا، هذا بالإضافة إلى أهمية ممارسة الجميع للرياضة من أجل بناء مجتمع صحي معافى.

يذكر أن اللجنة المنظمة للدورة عقدت اجتماعاً تنسيقياً بمقر مركز الشباب بعجمان، بحضور أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا والمشرف العام على الدورة، وعبد العزيز عبد الله مدير الدورة الرياضية، وسالم خلفان مشرف بطولة كرة القدم، بالإضافة إلى كلثم المندوس وشيخة الزعابي من دائرة الموارد البشرية، وبمشاركة واسعة من منسقي الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية بالإمارة، حيث استعرضت اللجنة الأنظمة واللوائح واشتراطات المشاركة في الدورة لإكمال الاستعدادات اللازمة لإنجاح البطولة.