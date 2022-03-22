«التوازن».. شراكة للمستقبل

استراتيجية التوازن بين الجنسين التي أقرها مجلس الوزراء، تستكمل مسيرة إماراتية جعلت من الدولة نموذجاً رائداً في دعم وإنجاح دور المرأة، وتحدّد الخطوات بشكل واضح للوصول إلى الهدف بأن تكون الإمارات الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين، عبر مرتكزات رئيسة تتمثل في تكافؤ الفرص، وتعزيز التنافسية، والتكامل والشراكة والاستعداد للمستقبل.

الإنجازات التي تحققت عبر عقود ووصلت بالدولة إلى المركز الـ 18 عالمياً في التوازن بين الجنسين، بدعم من المؤسسين والقيادة الرشيدة، وجهود ومبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تشكل أساساً ثابتاً للنجاح، ويمكن البناء عليه في المستقبل، حيث تم تأطير مفهوم التوازن بشكل مؤسسي مدعوم بقيم اجتماعية تؤمن بدور المرأة في دعم مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن.

التوازن بين الجنسين في الإمارات في تقدم ملموس، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الكفيلة بتسهيل إدماج المرأة في الحياة العامة، إضافة إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والوظائف والأعمال، ما كان له أثر واضح في إبراز نماذج مبدعة من الإماراتيات في مختلف المجالات، منها الطب والفضاء والطاقة النووية والإدارة والتعليم والأعمال، وفي كل يوم تؤتي سياسات الإمارات في التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة ثمارها، كان آخرها ترشيح الروائية الإماراتية ريم الكمالي ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للمرة الأولى.

في الخمسين، سيبقى التوازن بين الجنسين أولوية، وسيبقى دعم وتمكين المرأة سياسة ثابتة؛ لأن الصدارة لن تكون إلا بالشراكة، والعمل معاً من أجل الوطن والمستقبل.

"الاتحاد"