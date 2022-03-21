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السعودية تحذر من «تهديد» هجمات الحوثي لإمدادات النفط العالمية
من السعودية (أرشيفية)
22 مارس 2022 00:12

حذّرت السعودية أكبر مصدّر للبترول في العالم، الاثنين، من أنّ هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل "تهديدا" لإمدادات النفط في الأسواق العالمية، فيما بلغ سعر برميل خام برنت أكثر من 115 دولارا.

ويأتي تحذير المملكة غداة إعلانها عن تسبّب هجوم شنّه الحوثيون على جنوب السعودية بخفض انتاج مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو، في وقت تشهد أسواق الخام توترات على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنّ "السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من المليشيات الحوثية الإرهابية".

واعتبر أن هذه "الهجمات التخريبية تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية".

وأقفل برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو على ارتفاع قوي الاثنين بلغت نسبته 7,12 % مسجلا 115,62 دولارا وهو أعلى مستوى له منذ عشرة أيام بدفع من إمكان فرض حظر أوروبي على البترول الروسي.

وحضّ المصدر السعودي المجتمع الدولي على "الوقوف بحزم" ضد هجمات المتمردين التي قد تؤدي إلى "التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها".

وفي بروكسل، دان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي "بشدة هجوم الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية الأحد".

واعتبر في بيان أنّ"مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف".

 

المصدر: وكالات
اليمن
الحوثيون
السعودية
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