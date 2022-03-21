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أمن الطاقة أولوية
أمن الطاقة أولوية
22 مارس 2022 00:09

تأبى ميليشيات الحوثي الإرهابية الرد على مبادرات التهدئة في اليمن، إلّا تصعيداً، وعدواناً، واستهدافاً لأي فرصة للحل السلمي.
وبدلاً من أن تسلك طريق التهدئة الذي شرّع بابه مجلس التعاون الخليجي في مقترحه للحوار اليمني اليمني في الرياض، جاء الرد الحوثي تخريبياً ضد قطاع الطاقة الحيوي ليس في المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما على مستوى المنطقة والعالم. 
المملكة الشقيقة في إعلانها إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل اعتداءات الحوثي، تؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي لردع الهجمات التخريبية، والمحافظة على إمدادات الطاقة.
 أمن واستقرار الأسواق العالمية يواجه خطراً حوثياً مباشراً، يستدعي حشد كل الطاقات والضغوط لمواجهته، لاسيما في ظل الظروف بالغة الحساسية لتداعيات الأزمة الأوكرانية. 
والإمارات في إدانتها واستنكارها الشديدين استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية المصالح الاقتصادية الحيوية في المملكة، تطالب المجتمع الدولي بموقف فوري وحاسم لحماية إمدادات الطاقة والاقتصاد العالميين.
تحقيق الاستقرار والتوازن في أسواق الطاقة والغذاء العالمية أولوية إماراتية. والمطلوب تعاون الجميع، عربياً ودولياً، لوقف الخطر التخريبي «الحوثي» قبل دفعه الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

"الاتحاد"

اليمن
الحوثيين
الرياض
مجلس التعاون الخليجي
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