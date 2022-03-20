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الأم.. الوطن والمستقبل
الأم.. الوطن والمستقبل
21 مارس 2022 00:11

بالتضحية والوفاء تبنى الأوطان، وهاتان الفضيلتان هما ديدن الأم وروحها ورديفها، في سعيها لبناء الأسرة السليمة كنواة للمجتمع وتنشئة الأجيال على القيم المثلى.. أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، منتمية إلى جذورها وهويتها وأوطانها، مجبولة على المحبة والأمل والإنسانية، مفعمة بالطموح والعزيمة لتواصل مسيرة البناء والنهضة والتنمية، ولتؤكد أن المستقبل تصوغه يد الأمهات.
في الإمارات، الأم تمثل رحلة عطاء إنساني، فهي روح المجتمع وأساس بنائه، كونها تربي بيد، وبيد أخرى تسهم في مسيرة البناء والتنمية في مختلف المواقع، بدعم من القيادة الرشيدة، وبجهود قادتْها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي وفرت للأم بيئة مثالية، عبر إعداد التشريعات، وإطلاق المبادرات، وتأسيس الهيئات المختصة، لتمكينها من تنشئة أبنائها وسط أجواء أسرية نموذجية، وفي الوقت ذاته تلبية طموح الأم بتحقيق الإنجازات والتميّز علماً وعملاً.
في يوم الأم، نستذكر كل الأمهات المواطنات الملهمات اللواتي كن عناوين للإنجاز، وسطرن قصص نجاح في مختلف المجالات، وضربن أروع الأمثلة بالتضحية، فتحية لأم الشهيد ونبلها في غرس قيم المواطنة لدى أبنائها، وشكراً لكل أم وضعت لبنة في بناء الأجيال، وألف سلام للأم في منزلها ومكان عملها وفي موقعها القيادي، ولكل إماراتية في وطن التسامح والتنمية والصدارة.
وبمناسبة يوم الأم العالمي، تتقدم «الاتحاد» إلى «أم الإمارات» بالتهنئة والتبريك لسموها وللأم الإماراتية وأمهات الشهداء وجميع الأمهات في العالم.

"الاتحاد"

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