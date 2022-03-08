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«أم الإمارات».. رؤية وحكمة
«أم الإمارات».. رؤية وحكمة
9 مارس 2022 01:41

بيئة مثالية لتمكين المرأة تجاوزت حدود الجغرافيا، لتعزيز مكانة النساء في الإمارات والعالم، جاءت حصيلة جهود قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على مدى خمسين عاماً، انطلاقاً من رؤية حكيمة وإيمان بقدرة النساء على تجاوز أي تحدٍ وتوظيف إرادتهن وعزيمتهن وطموحهن في صياغة مستقبل أفضل.
«أم الإمارات» أيقونة العمل النسائي محلياً وإقليمياً وعالمياً، راهنت منذ بدايات تأسيس الدولة على إمكانيات وقدرات بنات الإمارات لتحقيق المنجزات، فصاغت برؤية استثنائية، بدأت بتأسيس أول جمعية نسائية عام 1973 ثم الاتحاد النسائي عام 1975، منظومة من الممكنات والمبادرات والاستراتيجيات كانت كفيلة بوصول المرأة الإماراتية إلى مكانة متميزة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، كما أسهمت في بناء قدراتها وتنمية مهاراتها للمشاركة في المسيرة التنموية.
المرأة العربية شكلت عنصراً رئيساً في رؤية «أم الإمارات» وشموليتها، فقدمت سموها كل أشكال الدعم والمساعدة للنساء العربيات لترسيخ حضورهن في المجتمعات، كما امتدت هذه الرؤية لدعم مشاركة المرأة عالمياً، بجميع القطاعات، خاصة قطاعي السلام والأمن، إلى جانب مساعدات الشيخة فاطمة التنموية للعديد من الدول لدعم الأسرة والمرأة، ومساهماتها الفاعلة في البرامج الدولية والأممية الهادفة إلى تقدم المرأة، فجاء الثناء والتقدير والأوسمة والتكريم من نساء العالم لسموها ليصادف أهله.
«الاتحاد» تنتهز اليوم العالمي للمرأة، لتتقدم إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بالتهنئة والتبريك، وتتمنى للمرأة في الإمارات والعالم المزيد من التقدم.

"الاتحاد"

المرأة
المرأة الإماراتية
يوم المرأة العالمي
فاطمة بنت مبارك
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