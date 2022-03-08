محمد بن راشد يزور جناحي أرمينيا وفيتنام في «إكسبو»
محمد بن راشد يزور جناحي أرمينيا وفيتنام في «إكسبو»
8 مارس 2022 20:54
زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جناح دولة أرمينيا المُقام كذلك في منطقة «الفرص» حيث شاهد سموه مجموعة من الشاشات الرقمية التي تعرض مقاطع فيديو تتناول ملامح من تاريخ أرمينيا وثقافتها وإرثها العلمي، كما شاهد سموه مجموعة تمثل قطعاً أثرية تعرّف بجوانب من الموروث الحضاري الأرميني وبالاستعانة بتقنيات رقمية متطورة تقدم للزائر معلومات وافية حول تلك المعروضات وتاريخها. وتابع سموه شرحاً حول الفكرة الرئيسة لجناح أرمينيا التي تقوم على أساس أن بناء التقدم التكنولوجي للمستقبل يرتكز بصورة أساسية على أفضل ممارسات وتقاليد الماضي، كما اطلع سموه على الشجرة المضيئة في أحد جنبات الجناح والتي ترمز إلى «شجرة الحياة» وتشير إلى رسوخ أرمينيا وبقائها صلبة عبر العصور كرسوخ الشجرة الضاربة بجذورها في عمق الأرض.
كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح دولة فيتنام في إكسبو، حيث اطلع سموه على ما يقدمه الجناح من فكرة وافية حول تلك الدولة الآسيوية التي تأتي في الترتيب الخامس عشر على مستوى العالم من ناحية الكثافة السكانية بإجمالي أكثر من 97 مليون نسمة، فيما تعد الثالثة آسيوياً من حيث عدد السكان. واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح يوضح ما يعرّف به الجناح من تراث فيتنام وتطلعاتها الاقتصادية عبر ما تطرحه من فرص استثمارية متنوعة، فضلاً عما يسلط الجناح الضوء عليه من ملامح مهمة من ثقافة فيتنام وتراثها الإبداعي والفلكلوري، علاوة على ما تشتهر به من طبيعة خلابة ووجهات سياحية جذابة وإمكانات زراعية متميزة.