المرأة.. إنجاز وريادة

8 مارس يوم عالمي للمرأة، تحتفي به الإمارات، وتبرز فيه كنموذج في تمكين المرأة وتقدمها، عمره فاق الأعوام الخمسين، ارتكزت عناصره بشكل أساسي على إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بدور المرأة في الحياة العامة، وجهود لا نظير لها من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أمّ الإمارات» رسخت المرأة ركناً فاعلاً في العملية التنموية، وشريكاً في صناعة المستقبل.

سياسات حكومية متتابعة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لتهيئة البيئة المناسبة للمرأة للإبداع والتطور، وتحقيق المنجزات والمكتسبات، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ورياضياً، في إطار من التشريعات والقوانين الضامنة لحقوقها، والكفيلة بحمايتها وتمكينها، وتزويدها بالعلم والمعرفة والمهارة من أجل التفوق والريادة، إقليمياً ودولياً، حتى أَضحت المعلمة والمهنية والوزيرة والعالمة والطبيبة ورائدة الفضاء، ووضعت بصمات جلية في عالم المال والاستثمار، وتصدرت قوائم أقوى النساء في العالم.

إنجازات الدولة في مجال المرأة، تقودها لتكون ضمن العشر الكبار عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين، من خلال تبني أفضل الممارسات المشجعة على مزيد من التوازن بين الرجل والمرأة في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات، ورفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، خاصة بعد أن أثبتت قدرتها في مختلف المجالات، وتميزت في الإنجاز والقيادة.

"الاتحاد"