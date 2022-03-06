دبلوماسية السلام

الدبلوماسية العالمية تتحرك بأقصى طاقتها للوصول إلى وقف لإطلاق النار في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. اتصالات مكثفة وجهود مستمرة من قادة العالم مع كلا الجانبين للحيلولة دون تصاعد الأعمال العسكرية، وتزايد عدد اللاجئين الذي وصل إلى 1.5 مليون لاجئ في أكبر موجة لجوء بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والتسبب أيضاً بتداعيات إنسانية واقتصادية واجتماعية تمتد آثارها لعشرات السنين، ليس في أوروبا فقط وإنما في العالم أجمع.

تتعالى دعوات العالم لإحلال السلام، ونزع فتيل هذه الأزمة بشكل نهائي عبر تأكيد ضرورة حشد جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحوار وفتح قنواته، وإنهاء الأعمال العدائية، وتغليب الحكمة، والامتثال لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي، والعمل بشكل جماعي لتوظيف مختلف الجهود في منع الوضع الإنساني من الانزلاق نحو الهاوية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق وتوفير حماية للمدنيين.

التحركات الدولية تجاه الأزمة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن العالم لا يريد الحرب، ويقف مع الأمن والسلم الدوليين، ويمارس أقصى درجات ضبط النفس؛ لأن الإنسانية جمعاء هي الخاسر إذا لم نعمل، في إطار المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي، على تعميق أوجه التقارب وتعزيز التفاهم ودعم الحوار، وتحقيق فرص إرساء السلام، وهو ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة دوماً، وتؤمن به دولة الإمارات، ويشكل أساساً في تحركاتها عبر رئاستها لمجلس الأمن الدولي لحل الخلافات وبناء الجسور.

"الاتحاد"