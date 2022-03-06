" طرق دبي" و" كريم" تطلقان المرحلة الثانية من خدمة تأجير الدراجات الهوائية
" طرق دبي" و" كريم" تطلقان المرحلة الثانية من خدمة تأجير الدراجات الهوائية
6 مارس 2022 15:08
أطلقت هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم، المرحلة الثانية من خدمة تأجير الدراجات الهوائية /التشارك في استخدام الدراجات/ وذلك بإضافة 950 دراجة هوائية ذات دواسة مساعدة "الدراجات التي تعمل بالدواسات والطاقة المتولدة من الحركة" و95 محطة ليرتفع إجمالي عدد الدراجات إلى 1750 دراجة و175 محطة موزعة على مناطق مختلفة من دبي ليصبح أول مشروع من نوعه لتشارك الدراجات ذات الدواسة المساعدة بالأكمل حول العالم تأتي هذه المرحلة ضمن مشروع يشمل توفير 3500 دراجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي يجري تنفيذه على مراحل مختلفة.
وتتوزع المحطات على عدد من المناطق الحيوية في مدينة دبي و تشمل مسار الدراجات الجديد في شاطئ جميرا و مناطق الصفا وقناة دبي و مرسى دبي والممزر والسطوة وجميرا 1 والخوانيج و الجافلية و الخليج التجاري و مدينة دبي للإنترنت و أبراج بحيرات جميرا .. وسيتم إضافة المزيد من المحطات في مختلف المناطق خلال التوسعة القادمة .. وبلغ إجمالي عدد رحلات الدراجات المنجزة حتى نهاية فبراير الماضي مليونا و592 ألف رحلة.
وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره بالنجاح الكبير الذي حققه المشروع المشترك بين الهيئة وكريم، في توفير خدمة الدراجات الهوائية والإقبال المتزايد من السكان و الزوار على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية واستخدامها بوصفها إحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير مؤكدا أن هذه المبادرة تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله " في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم وتحقيق السعادة للسكان وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية تطبق فيها أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية.
من جانبه قال باسل النحلاوي العضو المنتدب لقطاع التنقل في كريم: " نحن بصدد توسيع مشروع ،كريم بايك، استجابة للطلب الكبير الذي شهدناه على الدراجات الهوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعدما تزايد الطلب من السكان والزوار على استخدام الدراجات في التنقل سواء للذهاب إلى العمل أو لمجرد التسلية ونشعر بالسعادة لتضاعف حجم محطات ،كريم بايك، لتصبح أول مشروع من نوعه لتشارك الدراجات ذات الدواسة المساعدة بالأكمل حول العالم وستسهم هذه الجهود في تعزيز التحول نحو النقل المستدام".. و يمكن للسكان والزوار الوصول إلى الدراجات من خلال تطبيق، كريم بايك، أو عبر تصريح كريم بايك اليومي.