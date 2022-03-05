حصن الوطن المنيع

قواتنا المسلحة الباسلة، درع الوطن وحصنه المنيع، والحارس الأمين على إنجازاته لاستكمال مسيرة الإنجازات التي جعلت من الإمارات نموذجاً للأمن والاستقرار، مكتسبة - عن جدارة - ثقة العالم في قدرتها على توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة للجميع.

ولتبقى راية الإمارات مرفوعة فوق الهامات، تحافظ القيادة الحكيمة على أعلى مستويات الجاهزية لقواتنا المسلحة، بما يتطلبه ذلك من حشد الطاقات، وامتلاك أحدث المعدات، والاهتمام بتدريب الأفراد والوحدات، بما يكفل أعلى درجات التفوق الدفاعي، وهو ما ظهر بوضوح خلال العرض العسكري «حصن الاتحاد 8» الذي أُقيم في المنطقة الجنوبية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وأكد أن قواتنا المسلحة تضطلع بمهامها لصون الوطن وحماية مقدراته بكل شرف وتفانٍ.

العرض، كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أظهر المهارة والاحترافية اللتين يتمتع بهما أفراد القوات المسلحة بمختلف أفرعها ووحداتها الرئيسية وحرس الرئاسة وجهاز الشرطة في التصدي لشتى المهام الموكلة إليهم في أعتى الظروف، وضمن أكثر المواقف تعقيداً، الأمر الذي يعزز الثقة في قواتنا المسلحة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتظل الإمارات دائماً عزيزة شامخة أبية بين الأمم والشعوب.

الإمارات تمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها الطموحة للخمسين عاماً المقبلة، بمداد من الثقة في النفس، تحرسها عيون لا تغفل، وأفئدة عامرة بحب الوطن والانتماء لترابه والولاء لقيادته وشعبه.

"الاتحاد"