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الرياضي
«السماوي» يعصر «البرتقالي» بـ «الفوز السابع»
«السماوي» يعصر «البرتقالي» بـ «الفوز السابع»
5 مارس 2022 22:31

 
رضا سليم (دبي)


حقق بني ياس الفوز الثاني على التوالي، والسابع هذا الموسم، بعدما تغلب على عجمان 2-0، عن طريق إسحاق إثيلين ونيكولاس خمينيز في المباراة التي جرت بينهما، في ختام الجولة الثامنة عشر لدوري أدنوك للمحترفين، باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، ورفع «السماوي» رصيده إلى النقطة 25، وتقدم إلى المركز السابع، متساوياً مع عجمان الذي يسبقه في الترتيب، رغم الخسارة التي تعد الأولى التي يتعرض لها في الدور الثاني، وتتساوى 3 فرق في «النقطة 25»، هي عجمان وبني ياس، ومعهما النصر الذي فاز على فريق الإمارات.
بدأت المباراة ساخنة في وقت مبكر، بعدما استحب الحكم الدولي محمد عبدالله ركلة جزاء على سعيد سليمان مدافع «البرتقالي»، أحرز منها إسحاق إثيلين هدف التقدم لـ «السماوي» في الدقيقة 8، وهو الهدف الشخصي الخامس له خلال 16 مباراة بالدوري هذا الموسم، ويضغط بعدها أصحاب الأرض بقوة، ويهدر وليد أزارو فرصة أمام مرمى «السماوي»، بالإضافة إلى السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن اللمسة الأخيرة كانت غائبة.
ويجري «السماوي» تغييراً اضطرارياً بخروج جواو فيكتور للإصابة، ونزول عيسى علي المازمي في الدقيقة 23، إلا أن أصحاب الأرض لم يكن لهم رد فعل سريع، ولجأ لاعبو عجمان للتسديد من خارج المنطقة لمواجهة تكتل «السماوي» الذي يدافع بـ9 لاعبين، وكانت أخطر الكرات كرة بلال يوسف في الدقيقة 32 أنقذها فهد الظنحاني، وتزداد أخطاء دفاع عجمان بشكل واضح، ويحاول «السماوي» استغلالها، ويسجل هدفاً إلا أن الحكم يشير إلى التسلل، وتحطمت هجمات «البرتقالي» أمام غلق المساحات في المنطقة الدفاعية، وينتهي الشوط الأول بتقدم بني ياس بهدف.
مع بداية الشوط الثاني يدفع جوران مدرب عجمان باللاعب البرازيلي لياندرو بدلاً من عبدالله عبدالعزيز، ويسدد فراس بالعربي أول الكرات على مرمى الظنحاني، الذي تصدى أيضاً لكرة وليد أزارو الذي سددها قوية، ويضغط «البرتقالي» بكل الخطوط، ويرد سهيل النوبي برأسية في العارضة لمرمى علي الحوسني.
وتشهد الدقيقة 73 الهدف الثاني لبني ياس عن طريق نيكولاس خمينيز 73، وهو الهدف الشخصي الخامس له هذا الموسم، في 17 مباراة بالدوري، ليقود فريقه إلى الفوز الثاني في الدور الثاني، ورغم أن جوران دفع بالمهاجم سعيد جاسم بدلاً من عصام فايز، ولم يتغير الوضع ليحسم «السماوي» المواجهة لمصلحته بهدفين.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
بني ياس
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