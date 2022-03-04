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حكمة وإصرار
حكمة وإصرار
5 مارس 2022 00:01

الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة في أوكرانيا، وتشدد على أهمية إيجاد الحلول عبر التفاوض والحوار والتفاهم. 
رسالة حكمة وإصرار على الحل السياسي، أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي، بعد أيام من اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد أيضاً على ضرورة التوصل إلى تسوية تحقق السلم والأمن العالمي.
منذ بدايات الأزمة إلى الآن، والإمارات تحشد طاقاتها باتجاه تغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من حل سياسي يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي، حرصاً على سلامة وأمن المدنيين المتضررين. وفي اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية، كان التأكيد دائماً على ضرورة إيجاد تسوية من خلال الحوار والتفاوض. 
الإمارات تريد سلاماً عادلاً ودائماً يقر بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم أيضاً بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي. لكن تحقيق سلام مستدام يتطلب الحوار والدبلوماسية الفعالة. 
الأزمة الحالية تصيب العالم بأكمله بالتوتر، ولذلك لا بد من تعاون وحوار مفتوح وحكيم يدفع باتجاه أي مخرج سلمي يرضي الأطراف المعنية، ويمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني.

روسيا
فلاديمير بوتين
الأزمة الأوكرانية
فلوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
الإمارات
محمد بن زايد
روسيا وأوكرانيا
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