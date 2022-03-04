استدعاء لوكمان إلى تشكيلة نيجيريا



أبوجا (أ ف ب)

استُدعي أديمولا لوكمان مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي إلى تشكيلة منتخب نيجيريا التي تستعد لمواجهتين حاسمتين أمام غانا، في الدور الثالث من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 في كرة القدم.

وتحلّ نيجيريا على غانا في 25 مارس الجاري، فيما تقام مباراة الردّ بعد أربعة أيام في أبوجا.

ويتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى نهائيات المونديال ليكون أحد خمسة منتخبات أفريقية تشارك في الحدث العالمي المقرّر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.

وكان لوكمان «24 عاماً» حصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي «الفيفا» لحمل ألوان نيجيريا بعد تمثيله إنجلترا في منتخبات الفئات العمرية.

هو أحد ثلاثة لاعبين لم يمثلوا نيجيريا سابقاً إلى جانب كالفن باسي «رينجرز الاسكتلندي»، واليافع أكينكونمي أمو «كوبنهاجن الدانماركي».

وتتضمن اللائحة الموسّعة مهاجم واتفورد الإنجليزي إيمانويل دنيس ومهاجم الهلال السعودي أوديون إيجالو الغائبين عن كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون.

ويستهل منتخب نيجيريا معسكره التدريبي في أبوجا في 21 مارس، فيما تُعلن لاحقاً تشكيلة من 24 لاعباً ستخوض مباراتي غانا.

وشارك منتخب «النسور الممتازة» في كأس العالم للمرة الأولى عام 1994، ومنذ ذلك الوقت لم ينقطع عنها سوى في 2006، وكانت أبرز نتائجه بلوغ دور الـ16 ثلاث مرات في 1994 و1998 و2014.