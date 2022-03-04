500 طالب في عرض خاص لفيلم «خورفكان»

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أمسية في جامعة القاسميّة بالشارقة، جمعت خلالها أكثر من 500 طالب لمشاهدة فيلم (خورفكان)، الذي يعد أول إنتاجات الهيئة السينمائية، ويجسد كفاح الأجداد وتضحياتهم دفاعاً عن أرضهم في مواجهة الاحتلال البرتغالي قبل أكثر من 500 عام.

ويأتي عرض الفيلم أمام الطالبات والطلاب، انطلاقاً من حرص الهيئة وجامعة القاسمية على تمكين الأجيال الجديدة من الاطلاع على تاريخ الدولة والمنطقة، وفتح أمامهم الأبواب للاطلاع على تجربة فنية سينمائية كبيرة شكلت إضافة نوعية لحركة الصناعة السينمائية المحلية.

ويروي الفيلم، المستوحى من المؤلّف التاريخي (مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي) لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بطولات أبناء خورفكان في مقاومة الاحتلال البرتغالي، وكيفية تصديهم للغزو الذي شنّه الجنرال البحري «أفونسو دي البوكيرك» على المدينة في العام 1507.

وشارك في الفيلم نخبة من أبرز نجوم التمثيل العرب منهم السوريين رشيد عسّاف وقيس الشيخ نجيب، والإماراتيين أحمد الجسمي وحبيب غلوم، في حين أخرجه كل من الإيرلندي موريس سويني والبريطاني بين مول.