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القطاع الخاص.. شريك الخمسين
القطاع الخاص.. شريك الخمسين
4 مارس 2022 00:01

مؤشر تحسن الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بالإمارات في ارتفاع مطرد، في ظل ما تقدمه الدولة، بتوجيهات القيادة الرشيدة لهذا القطاع، كونه شريكاً أساسياً في بناء اقتصاد مستدام، ورافداً كبيراً من روافد التنمية، وعاملاً مهماً في رفع أرقام النمو، إضافة إلى دوره في مجال التوظيف والتأهيل واحتضان الكفاءات الوطنية.
روافع عديدة أسهمت في تحقيق هذا التقدم بأداء القطاع الخاص الإماراتي، أهمها البنية التحتية المتطورة، وتوفير بيئة تشريعية مشجعة على تأسيس الأعمال وجاذبة للاستثمارات، إلى جانب إقرار الكثير من المبادرات والمحفزات في مجال تخفيض الرسوم والإعفاءات، ودعم القطاعات الصناعية والتجارية والسماح بتملك المستثمرين الدوليين 100%، كما عزز هذا التقدم الانتعاش السياحي وزيادة نشاط السفر وانعقاد فعاليات كبرى في مقدمتها «إكسبو 2020 دبي».
ولأن مسار الإمارات في الخمسين اقتصادي، والهدف هو بناء الاقتصاد الأفضل في العالم، فإن الدولة تعمل عبر سياساتها وبرامجها ومبادراتها لتعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر زيادة إنتاجيته صناعياً وتجارياً، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب المواهب والكفاءات، وتشجيع ثقافة الابتكار، حتى يكون صاحب دور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ومساهماً بفعالية في مسيرة البناء والنهضة والتنمية المستدامة.

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