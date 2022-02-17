قمة الشراكة

قفزة نوعية في الاستثمارات والتبادل التجاري بين الإمارات والهند خلال الأيام المقبلة، تضاف إلى السجل المتميز في علاقات التعاون، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي سيتم توقيعها بين الدولتين في إطار قمة «افتراضية» يعقدها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، بهدف تعزيز العلاقات التاريخية وتنمية مسارات التعاون الاقتصادي.

الإمارات والهند، تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية تتوج تاريخاً من حجم التجارة الذي نما عبر العقود ليصل ارتفاعه العام الماضي إلى نسبة 60.5% وبواقع 164.6 مليار درهم، حيث من المتوقع أن تصل الشراكة الدائمة والمتجددة بحجم التجارة بين الدولتين وفي غضون الأعوام المقبلة إلى 100 مليار دولار سنوياً.

الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وتمتلك الدولتان فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعات مختلفة، وتتطلعان نحو تنويع العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص في الأسواق في ظل التشريعات المحلية المحفزة على الاستثمار وحزم المبادرات الهادفة إلى تسهيل الأعمال والتجارب الاستثمارية الناجحة للجالية الهندية في الدولة، واستشراف المجالات الكفيلة بالتحول نحو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والاستدامة والابتكار.