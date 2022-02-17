البرهان لتاملين: ملتزمون بحوار مع القوى السودانية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، التزام الحكومة بعملية إدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية.
وقال البرهان خلال لقائه القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم، لوسي تاملين، عدم تمسك المكون العسكري بالسلطة واستعداده لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وبيّن أن البلاغات التي طالت بعض الأشخاص تمت بواسطة السلطات العدلية والقانونية، مؤكداً استقلالية السلطات القضائية والعدلية.
من جانبها، أكدت تاملين دعم بلادها سياسياً ومادياً لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني.