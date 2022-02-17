هذه التمارين تحرق الدهون سريعاً وبدون معدات

تهدف التمارين الرياضية، التي تسمى "كارديو" نسبة إلى القلب، إلى تحريك الجسم بطريقة تؤدي إلى تسارع نبض القلب والتنفس من أجل مساعدة الجسم على الحصول على كمية أكبر من الأكسجين أثناء ممارستها. وتساعد أيضًا تمرينات الكارديو على حرق السعرات الحرارية وزيادة القدرة على التحمل. ومن مميزات تمرينات الكارديو أن ممارستها لا تحتاج إلى معدات باهظة الثمن أو عضوية في صالة الألعاب الرياضية.

وبحسب ما ورد في تقرير نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That، يمكن ممارسة تمارين الكارديو بسهولة بالاعتماد على وزن جسم الشخص نفسه، من بينها أربعة تمارين وأنشطة يمكن أن تسهم بفاعلية في الحصول على قوام متناسق:

المشي السريع

يعتبر المشي النشاط البدني الأساسي، الذي يمكن القيام به في معظم الأحوال والظروف. ينصح الخبراء بأن نقطة البداية لمن لم يعتادوا ممارسة تمرينات الكارديو هي المشي بوتيرة سريعة.

يمكن البحث عن منطقة مفتوحة أو حديقة بالقرب من المسكن لممارسة المشي بوتيرة سريعة ولكن مستدامة، على أن تتراوح المدة الزمنية ما بين 20 إلى 30 دقيقة.

الجري

يأتي الجري في المرتبة التالية كنمط حركة أساسي آخر. إذا كان الشخص يرغب في تحسين لياقته البدنية وبناء قدرته على التحمل، فعليه أن يبدأ بتضمين الجري في الروتين اليومي.

ما يمكن فعله إذا كان الشخص مبتدئًا هو أن يستهل النشاط بممارسة الهرولة لمسافة ربع أو نصف ميل، ثم يقوم بالمشي لالتقاط الأنفاس، ثم يتم التكرار. ومع اكتساب اللياقة تدريجيًا، يمكن التركيز على تحسين السرعة والمسافة كل أسبوع.

تمارين بوزن الجسم

إذا لم يكن لدى الشخص متسع من الوقت، أو إذا كانت منطقة إقامته لا تسمح له بالمشي أو الجري، فيمكنه ببساطة القيام بتمارين رياضية تعتمد على وزن جسمه نفسه. يمكن ضبط عداد الوقت لمدة 10 دقائق للقيام بالتمارين الرياضية التالية لمدة 30 إلى 45 ثانية، مع الراحة لمدة 15 ثانية بينهما:

رفع الركبتين عاليًا

يمكن أن يبقي الشخص الجذع في وضع مستقيم، ثم يبدأ في تحريك ركبتيه لأعلى فوق الورك، ذهابًا وإيابًا.

الركل الخلفي

مع إخراج اليدين إلى الجانبين، يبدأ الشخص في ركل الكعبين للخلف، وثني أوتار الركبة مع كل حركة.

التخطي

يمكن ممارسة تمرين التخطي بأخذ إحدى اليدين والركبة المعاكسة ورميهما في قفزة صغيرة، مع مراعاة العودة للوضع الطبيعي ببطء وهدوء ثم يتم تكرار الحركة نفسها مع الجانب الآخر من الجسم.

دروس الرقص

يمكن اعتبار دروس الرقص طريقة ممتعة لممارسة تمارين الكارديو بدون أي معدات. يمكن لدروس الرقص أن تساعد على حرق قدر كبير من السعرات الحرارية وتعزيز قوة العضلات في آن واحد. يساعد إيقاع الموسيقى على الاستمرار في أداء الحركات البدنية لفترة أطول. لا تحتاج دروس الرقص إلى المشاركة في تدريبات خارج المنزل وإنما يمكن الحصول على فصول دراسية بسهولة عبر الإنترنت.