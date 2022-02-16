لا للمهادنة

لا بد من إجراءات دولية، جدية وحاسمة، توقف انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية داخل وخارج اليمن، وتحبط محاولاتها عرقلة الحل السلمي.

ودعوة الإمارات أمام مجلس الأمن لإنهاء مهادنة هذه الجماعة، وتصنيفها «منظمة إرهابية»، انطلقت من وقائع استغلال هذه الميليشيات الجهود الأممية، في إضاعة الوقت، وتصعيد الاعتداءات، داخل الأراضي اليمنية، وعبر القرصنة البحرية، واستهداف منشآت مدنية إماراتية وسعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة.

الموقف يتطلب، بشكل عاجل، ممارسة ضغوط شديدة على الميليشيات ومن يدعمها، بدءاً من تشديد العقوبات وتجفيف منابع التمويل، وتطبيق حظر الأسلحة، وفرض حظر بحري، لوقف هذا السلوك العدواني العبثي.

هجمات «الحوثي» الإرهابية لم تعد مجرد انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين الدولية، بل تهديد كبير لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

نعم مجدداً للحل السلمي واستئناف المفاوضات اليمنية وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216. والمطلوب التوافق الدولي على خطوات واضحة تعيد «الحوثي» إلى سكة هذا الحل.

موقف الإمارات ثابت في التأكيد على دعم المسار السياسي، لكن تحقيق هذا الخيار، من دون ضغوط دولية كافية، لن يؤدي سوى إلى منح الميليشيات مزيداً من الوقت لإضاعته على حساب استمرار الأزمة وإبقائها بلا حل.