حكايات القوافي تغرِّد في «شاعر المليون»

أبوظبي (الاتحاد)

غرَّدت حكايات القوافي على مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في الأمسية المباشرة الـ 11 من برنامج «شاعر المليون»، الذي تنتجه وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبثت تفاصيلها عبر قناتي «بينونة» و«الإمارات» وتطبيق البرنامج. حضر الأمسية عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ورواد التواصل الاجتماعي ومتذوقو الشعر النبطي. وأطل مقدم البرنامج حسين العامري، وهو يردد كلمات نجم شاعر المليون الشاعر أحمد بن هياي المنصوري:

اسمك من الظبي لو أنك تسمي به بالمختصر.. بوظبي.. من غيرك أولى به؟

أنتي الغلا والمحبة وأنتي الطيبة.. حسنك يغصب المولع يظهر اعجابه

ومن ثم رحب بأعضاء اللجنة سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، الدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وعضوي اللجنة الاستشارية للبرنامج تركي المريخي وبدر صفوق. وأسفرت نتائج تصويت المشاهدين التي أعلن عنها مطلع الأمسية، عن تأهل الشاعر عبدالرحمن السمين الحربي من السعودية بنسبة 75%، ليتابع مشوار المنافسة مع الشعراء نحو اللقب، فيما غادر منافسات المسابقة الشعراء: فيصل الشن العنزي من السعودية، خالد بدر الديحاني من الكويت، وآلاء محمد أحمرو من الأردن.

استمر مشوار الحلم بين خطوات الأمل وخطوات الإصرار مع 6 نجوم جدد من 3 دول عربية، ركاد مطرب الشمري من العراق، عايد حواس الحازمي من السعودية، عبدالله بن خشمان من الكويت، علي الدهمشي العنزي من السعودية، مبارك الرزحان من الكويت، زهادي مانع اليامي من السعودية، والذين قدموا قصائد مميزة من الشعر النبطي تفاعل معها الجمهور وهو يردد «صح لسانك».

وقدم الشاعر ركاد مطرب الشمري من العراق، قصيدة حملت عنوان «مهجر في بلاده»، جاء فيها: صبري سفينة تبي تنور حلمي يفور وفي داخلي نوح يتمنى سلام ولده. وأطل الشاعر عايد حواس الحازمي من السعودية، بقصيدة جاء في مطلعها: واحرّ قلباه يا طفلٍ وطنْك الخيام ضاقت بك الأرض لو خبري مداها رحيب. وشارك الشاعر عبدالله بن خشمان من الكويت، بقصيدة قال فيها: نصرم عمر الزهور وهبّته ريح الحسافة واستباح الشيب وجه العمر ويدين الاماني. أما الشاعر علي الدهمشي العنزي من السعودية، فقدم قصيدة جاء فيها: بانت خديجة وفاض الشعر طهر وعفاف وصبّ الحروف بثرى أشرف نسا العالمين. وحملت قصيدة الشاعر مبارك الرزحان من الكويت عنوان «أب منذ الطفولة»، وقد جاء فيها: فر المسا والسما تقرا على الشمس قبل الطلوع والنود هز الورود وفضفضت بالشذا ريحها. وقدم الشاعر هادي مانع اليامي من السعودية، قصيدة جاء في مطلعها: ارتما النور في حضن الظلام وسرا العمر والوجهه ل وين؟ تايه الفكر وعيوني تناظر حياتي تهف شموعها.

وكتب الشعراء في فقرة المجاراة ضمن النصف الثاني من الحلقة، قصائد ذات موضوع عاطفي ذاتي، مع مجاراة الوزن فيما كانت القافية حرة، كما في أبيات من قصيدة «يا حبيبي» للشاعر خلف بن هذال، والتي قال فيها:

ياحبيبي ترى القلب بعدك سرح

وانجرح جرح ما شفت مثلُه جريح

المحبة تجر المواليف جر

الشجر.. وأنت الأرواح جريتها

أنت سبة جروج لجت وأرهجت

رجت العمر وإن جيت أبا قوم أطيح

ساقني سم من طعم سمسم نسم

وانقسم نصف قلبي وناديتها

قدم المنشد السعودي «ناصر الرزيني» شلة رائعة من كلمات نجم شاعر المليون الشاعر السوداني «الشاذلي العجب»، تتغنى بصفات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي جاء فيها:

الشيخ والله من يسوي سواتك لو هي على غيرك من المستحيلة

رباك زايد لين طابت صفاتك وأصبحت حَلال الأمور الصعيبة

وتأهل الشاعر الكويتي مبارك الرزحان من الكويت بـ 47 درجة من 50 بقرار لجنة التحكيم، وتبقّى 5 شعراء في انتظار تصويت الجمهور على مدار أسبوع عن طريق التطبيق الخاص ببرنامج شاعر المليون أو موقعه الإلكتروني، ومنح الفرصة لشاعر واحد منهم للتأهل إلى المرحلة القادمة، والشعراء هم:هادي مانع اليامي من السعودية، علي الدهمشي العنزي من السعودية، ركاد مطرب الشمري من العراق، عايد حواس الحازمي من السعودية، زعبدالله بن خشمان من الكويت.

وتتيح قناة برنامج شاعر المليون على «اليوتيوب» youtube.com/ Millionspoet، متابعة تفاصيل الأمسية الـ 11، أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للبرنامج، بالإضافة إلى متابعة الحلقات السابقة، والبث المباشر للحلقات كل ثلاثاء في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.