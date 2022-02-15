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مستقبل مزدهر
مستقبل مزدهر
16 فبراير 2022 00:01

إرادة إماراتية تركية، وتصميم على تعزيز فرص التعاون والشراكة، واستثمار مميزات كلتا الدولتين في تعظيم التنمية عبر ترسيخ قيم التفاهم والتعايش والسلام في المنطقة، أكدتها مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار سعي الدولتين إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاه والرخاء والتقدم لشعبيهما.
شراكة اقتصادية وتجارية بين الإمارات وتركيا تشهد مزيداً من النماء خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تصاعد أرقام التبادل التجاري، وتوقيع مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات حيوية، تدعمها رغبة صادقة من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال لإقامة الاستثمارات، مستفيدين من البيئة الاقتصادية القوية والتنافسية الغنية بالفرص والمقومات والحوافز وموقع الدولتين الاستراتيجي كبوابة لدخول الأسواق الإقليمية والدولية.
رؤى الإمارات وتركيا تتوافق على إحلال التنمية لخدمة دول المنطقة وشعوبها، وتفتح آفاقاً أكثر رحابة بهدف التقدم حثيثاً نحو المستقبل، وتلتقي على أن دعم الجهود والحلول السلمية المعززة للأمن والاستقرار هي الطريق لتحقيق هذه الأهداف، والأهم أن الدولتين تؤمنان بقدرتهما على أخذ زمام المبادرة في ظل التحديات الحالية للإسهام معاً في السلام، وصناعة مستقبل مزدهر.

محمد بن راشد
الإمارات وتركيا
رجب طيب أردوغان
الإمارات
تركيا
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