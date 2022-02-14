استقرار المنطقة

الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ركائز أساسية، تدعم الإمارات وتركيا الجهود والحلول السلمية الرامية إلى تعزيزها، لتحقيق التعاون والتنمية والتقدم نحو المستقبل.

وتوافق الرؤى حول هذه الركائز نقل محادثات القمة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، من الإطار الثنائي والمصالح المتبادلة، إلى ما يبدو «خريطة طريق» مضيئة لجميع شعوب ودول المنطقة.

الأفق مفتوح في مختلف المجالات، لكن الحرص الأكبر كان التأكيد على أن الشراكات التنموية هدفها مصلحة شعوب المنطقة، وفق ما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، منوهاً بفرص نمو وتعاون وازدهار تخدم مصالح الجميع.

والحرص المماثل عبّر عنه فخامة الرئيس أردوغان في تأكيده أن التقارب بين تركيا والإمارات مفتاح السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة، وأنّ للحوار والتعاون المشترك، والاتفاقيات، الفائدة والخير للجميع.

قمة أبوظبي، بعد قمة أنقرة في نوفمبر الماضي، رسالة مشتركة لمواجهة التحديات المتعددة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية. والهدف، إماراتياً وتركياً، الوفاق والسلام، والخير والأمان والتنمية والازدهار والاستقرار لشعوب المنطقة.

"الاتحاد"