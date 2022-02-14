5 معلومات «مجهولة» عن مدرب «الأبيض» الجديد

مراد المصري (دبي)

أعلن اتحاد الكرة عن تعيين الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرباً جديداً للمنتخب الأول، ورغم مسيرته التدريبية الحافلة سابقاً في ملاعبنا مع الوصل وشباب الأهلي، نقدم هنا 5 معلومات عنه قد لا يعرفها الجميع.

أروابارينا من القلائل الذين زاملوا مواطنيه دييجو مارادونا وليونيل ميسي لاعباً، حيث كان مع بوكا جونيورز عندما لعب مارادونا بين عامي 1995 و1997، فيما لعب رفقة ميسي في صفوف الأرجنتين في مباراة دولية ضد إسبانيا في 2006، فيما واجه «البرغوث» لاعباً منافساً أيضاً خلال مواجهات فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني.

أروابارينا أعلن قبل سنوات أن التشيلي مانويل بيلجريني أفضل مدرب في العالم بالنسبة له، وهو الذي كان يقوده في صفوف فياريال وحالياً يتولى مهمة تدريب ريال بيتيس ويقوده لنتائج مميزة.

أروابارينا كشف في حوار صحفي مع صحيفة «لا ناشيون» الأرجنتينية في سبتمبر الماضي أنه يقوم بتصوير جميع التدريبات بالفيديو من أجل الرد لاحقاً على التدخلات الإدارية في قراراته الفنية عند الخسارة، فيما اعتبر أن لا أحد يعاتبه في حال الفوز، حتى لو وضع الحارس في مركز رأس الحربة!.

أروابارينا لا يزال يعتبر خروج فياريال على يد أرسنال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006، بعد إهدار زميله ريكلمي ركلة جزاء، أكثر ذكرى مؤلمة في مسيرته كلاعب.

أروابارينا من القلائل الذين حققوا لقب الدوري الأرجنتيني لاعباً ومدرباً مع بوكا جونيورز، بفوزه كلاعب عامي 1998 و1999 وكمدرب في عام 2015.