خدمة التنمية

الإمارات وتركيا تمضيان إلى الأمام، وتعملان معاً من أجل المستقبل، وتسعيان لتعزيز عوامل الأمن والاستقرار في العالم، وتؤمنان بأن التنمية، هي الضامن لتحقيق طموحات الشعوب في الازدهار، كما تحرص الدولتان على بناء علاقات إيجابية تدعم المصالح المتبادلة وتمكّن من تجاوز التحديات الإنسانية المشتركة.

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الأخيرة لتركيا، أعطت دفعة قوية للعلاقات انطلاقاً من حرص الدولة الدائم على بناء علاقات إيجابية وطيبة مع مختلف دول العالم وتبادل المصالح فيما بينها بما يخدم الشعوب، واليوم تأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات، لنقل التعاون إلى مستويات أكثر تقدماً وترجمة ما يتمتع به البلدان من ميزات اقتصادية واستثمارية وتكنولوجية إلى أرقام تعزز النمو وتدعم أوجه التنمية المختلفة.

النمو المطرد في قيمة التجارة بين البلدين، والتي وصلت في النصف الأول من عام 2021 إلى أكثر من 26.4 مليار درهم، وتأسيس الإمارات صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، وتوقيع اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات الحيوية، ومشاركة تركيا بجناح متميز في «إكسبو»، ورغبة رجال الأعمال من الجانبين بزيادة التدفقات الاستثمارية.. تؤكد كلها على وضع البلدين الأسس القوية التي يمكن البناء عليها والانطلاق منها لخدمة التنمية.

"الاتحاد"