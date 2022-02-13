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أب يقتل ابنه ويدعي انتحاره
أب يقتل ابنه ويدعي انتحاره
13 فبراير 2022 20:28

أحمد عاطف (القاهرة)

نسج أب سيناريو درامياً ليخرج نفسه من جريمة قتل نجله، بعدما أبلغ بانتحار ابنه البالغ من العمر 22 عاماً، وأنه عثر على جثته تتدلى من سقف إحدى غرف منزل جدته بمنطقة البراجيل في محافظة الجيزة.

وساورت الشكوك رجال الأمن المصري، حيث كشفت التحقيقات والفحوص وجود آثار كدمات على الجثة من الرأس للساقين، لتتبدل الشكوك إلى يقين، مع التأكد من وجود شبهة جنائية وراء وفاة ذلك الشاب البالغ من العمر 22 عاماً.

فقد تبين لاحقاً أنه لم يقدم على الانتحار كما روى والده. وكشفت التحريات حالة ارتباك للأب أثناء الإدلاء بشهادته بأنه وجد ابنه مُعلقاً في السقف فأنزله على السرير ثم أبلغ الأمن، لكن علامات ارتباك وتوتر بدت على الوالد، ما زاد من شكوك الشرطة. فعمد ضباط المباحث إلى تكثيف أسئلتهم، حتى كُشف الجانب الخفي لتلك الجريمة.

واعترف الوالد باستيلاء ابنه على 20 ألف جنيه منه واختفى.

وأشار إلى أنه اكتشف يوم الواقعة، مكان وجود ابنه، واصطحبه إلى شقته في منطقة البراجيل بالجيزة، بالاشتراك مع أخيه «العم» وشقيقه، وقيد الثلاثة الشاب بالحبال وانهالوا عليه بالضرب ليعترف بمكان الأموال، لكن الشاب لم يتحمل وصلة التعذيب ولقي مصرعه.

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