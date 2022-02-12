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عاصمة المونديال
عاصمة المونديال
13 فبراير 2022 01:02

أبوظبي أضحت عاصمة أندية العالم، بتسجيلها نجاحاً استثنائياً في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، وعكست ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» والاتحاد الآسيوي والاتحادات الوطنية لما تميزت به من مستوى تنظيمي ومعطيات غير مسبوقة لتنافس أبوظبي مدينة يوكوهاما اليابانية، على لقب المدن الأكثر استضافة للبطولة منذ انطلاقها عام 2000.
المباريات الختامية أمس، شهدت حضوراً كبيراً خاصة في ظل إجراءات وضوابط  تضمن صحة الجماهير  واللاعبين والطواقم الفنية والإدارية بعد قرار رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 % في البطولة التي تميزت بتطبيق  أهم تقنيات كرة القدم، وترجمت رسالة الإمارات بالترحيب بجميع الشعوب على أرضها لحضور مختلف الفعاليات على تنوعها ومنها المنافسات الرياضية العالمية.
إشادات واسعة من مسؤولي «الفيفا» والمتخصصين الرياضيين والإعلاميين العالميين، بالمستوى الفني للمونديال المقام في دولة الإمارات التي اكتسبت خبرات كبيرة في استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية،  كما شكل  تواجد 3 فرق عربية قيمة مضافة للبطولة العالمية التي حملت تنافساً مثيراً بين أبطال القارات، وأعادت الألق للملاعب والمدرجات وجمعت عشاق كرة القدم في عاصمة المونديال.

"الاتحاد"

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