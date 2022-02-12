تشيلسي بطل العالم بـ «توقيت أبوظبي»

مصطفى الديب (أبوظبي) توج جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فريق تشيلسي الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمونديال الأندية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية. كما تم تتويج بالميراس بالميداليات الفضية، والأهلي المصري بالميداليات البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التفوق على الهلال السعودي برباعية في مباراة تحديد المركز الثالث. وحصل تياجو سيلفا لاعب «البلوز » على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعدما نجح في قيادة فريقه للقب. وجاء تتويج «البلوز» للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على بالميراس في المباراة النهائية 2-1 عقب اللجوء لوقت إضافي ونهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وتعد المشاركة هي الثانية لبطل أوروبا بعد نسخة 2012 التي خسر لقبها في النهائي أمام كوينثيانز البرازيلي ليفلت من كمين برازيلي ثان. تقدم لوكاكو لتشيلسي أولاً عند الدقيقة 54، ثم تعادل رفائيل فيجا للفريق البرازيلي من ضربة جزاء عند الدقيقة 64، ثم رجح كاي هافيرتز كفة «البلوز» مرة أخرى بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 117 من زمن المباراة. وجاءت المباراة حماسية للغاية خاصة على الصعيد الجماهير، بحضور أكثر من 32 ألف متفرج، معظمهم من جماهير بالميراس التي زحفت خلف فريقها من البرازيل، وأشعل جمهور «راقصي السامبا » المباراة منذ الدقيقة الأولى وحتى الإعلان عن النهاية حتى بعدما تم إعلان تشيلسي بطلاً لم يتوقف عشاق بالميراس عن تحية وتشجيع لاعبيهم.