سلطان القاسمي.. نور الثقافة

لا تُصنع التحولات الإيجابية الكبرى في حياة الأفراد أو الجماعات إلا عبر المعرفة بكل روافدها، المعرفة التي تؤسس العقل وتصقل الإرادة، وتمنح صاحبها الحكمة التي تستشرف المستقبل، كما لا يمكن نسيان الدور التنويري للثقافة والمثقفين في التصدي لكل أفكار وأشكال التطرف، والتعصب، والأنانية في كل أرجاء الأرض.

هذا المفهوم العميق لدور وأهمية الثقافة، بل وضرورتها، يتجلى بوضوح في ما يمكن أن يطلق عليه «المشروع الثقافي العالمي» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهو مشروع أصيل ومتواصل نزهو به، ونحن نحتفل بمرور 50 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الشارقة، وأصدق وأبلغ ما قيل بهذه المناسبة الكلمات المضيئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» «سلطان عمود من أعمدة الاتحاد.. وجامعة للعلم والثقافة … ومحرك رئيسي للبناء والعمران وخدمة الإنسان في الدولة».

«جامعة للعلم والثقافة» هذه هي الكلمات الكاملة والدالة، إذ عمل حاكم الشارقة طوال هذه السنوات على أن يكون حضور الثقافة أساسياً وجوهرياً، وليس شكلياً، فثمة يقين راسخ لدى سموه بالدور المحوري للثقافة والمثقفين، وتضيق المساحة هنا عن ذكر الإنجازات والمشاريع والمؤسسات والجوائز التي تستلهم من رؤيته ومن مشروعه أدوارها ومساهماتها في نشر الثقافة ودعم المثقفين وتكريمهم، واليوم ونحن نرفع إلى سموه أصدق التهاني والأمنيات، نردد حكمته البليغة: «الثقافة هي الأساس في بناء الحوار الإنساني، وخلق التفاهم والوئام بين شعوب العالم كافّة، بِغَضّ النظر عن العرق أو الدّين أو الجغرافيا».

"الاتحاد"