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الإرهاب وميليشياته.. إلى زوال
الإرهاب وميليشياته.. إلى زوال
الإثنين 24 يناير 00:01

رسالة عربية جامعة، تنذر المنطقة والعالم، بخطورة السماح لميليشيات الحوثي بالاستمرار في إرهابها وغيها وغطرستها وحربها العبثية، التي تهدم كل ركائز الأمن والاستقرار، وتفتح الطريق أمام نشر الفوضى، وتشكل تهديداً حقيقياً على إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.
رسالة من المنطقة العربية بالإجماع، تؤكد ضرورة نهوض المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف طائرات وصواريخ وقوارب الحوثي المفخخة من استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتشريد وتجويع اليمنيين، عبر خطوات جدية تبدأ بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية وإدراجها في «القائمة السوداء» دولياً، بما يعزز آليات تجفيف منابع تمويلها ومدها بمثل هذه الأسلحة العبثية وقطع قنوات تحريضها على إثارة البلبلة.
رسالة عربية تؤكد الدور الذي تلعبه الإمارات في تعزيز فرص السلام والحوار والتعايش السلمي وإحلال التنمية، وصوت عربي واحد يصدح بحق الإمارات وفق القانون الدولي والإنساني باتخاذ كل ما يلزم لحماية أراضيها وكل من يعيش بأمان على أرضها.. صوت عربي موحد لا يلتفت للناعقين والمروجين لسياسات تعميم الخراب، وتقويض الأمن القومي العربي.
رسالة واضحة ومحددة، صدح بها العالم بأكمله، عبر مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية، بأن لا مكان للإرهاب وميليشياته، ولن يكون يوماً بديلاً أو طاغياً على صوت الحق والخير ومصيره إلى زوال.

ميليشيات الحوثي
مجلس الأمن
جامعة الدول العربية
اليمن
الجامعة العربية
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