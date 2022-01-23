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الرئيس الجزائري يزور مصر غداً
الرئيس الجزائري يزور مصر غداً
الأحد 23 يناير 23:37

الاتحاد - أبوظبي

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيجري زيارة إلى مصر، الاثنين، على أن تستمر لمدة يومين.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية «يشرع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، ابتداءً من يوم غد الاثنين، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية، تدوم يومين ابتداءً من الاثنين 24 جانفي 2022».وأضاف البيان «تعد الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، و كذا مواصلة التنسيق و التشاور حول اهم القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
وتعرف العلاقات الجزائرية - المصرية ديناميكية تتجلى بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة إلى مصر، الأسبوع الماضي، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، وقبلها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة إلى القاهرة، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021).

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