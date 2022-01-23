16 قتيلاً بحريق ملهى في الكاميرون

رجال شرطة يقفون عند مدخل الملهى الذي اندلع فيه الحريق
الأحد 23 يناير 17:11
أعلنت حكومة الكاميرون الأحد مقتل 16 شخصاً جرّاء حريق ناجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي في العاصمة ياوندي.
وأفادت وزارة الاتصالات في بيان أن «التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلاً وثمانية مصابين حالاتهم خطيرة»، جراء الحريق «العرضي» الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد، في وقت تستضيف الكاميرون مباريات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.
وأحرقت النيران الصالة الرئيسية في نادي «ليفز» الليلي في حي باستوس الراقي في العاصمة والذي تتخذه السفارات ومساكن الدبلوماسيين مقرا.
وقالت الوزارة: «المأساة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيراً ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولاً سقف المبنى ما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، ما تسبب في حالة من الذعر والتدافع».
وصرح مسؤول في هيئة الإطفاء طالباً عدم كشف هويته «عندما وصلنا كان هناك ذعر، اندلع حريق قوي ودخان كثيف».
وأضاف المسؤول: «أحصينا 16 قتيلاً وخمسة جرحى».
وقال حارس أمن كان موجوداً خلال الحريق إن ذلك «حدث بسرعة كبيرة».
وأوضح: «كانت الساعة بعد الثانية صباحاً بقليل ويصل معظم الزبائن حوالي الثالثة صباحاً... هناك الكثير من الضحايا».