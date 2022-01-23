صنز «9 من 10»

لوس أنجلوس (أ ف ب)



واصل فينيكس صنز انتصاراته بتغلبه على ضيفه إنديانا بايسرز 113-103، فيما تابع ميلووكي باكس حامل اللقب صحوته، عندما فاز على ضيفه ساكرامنتو كينجز 133-127 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى، على ملعب «فوتبرينت سنتر»، وأمام 17071 متفرجاً، يدين صنز بفوزه السادس توالياً والتاسع في مبارياته العشر الأخيرة إلى نجمه ميكال بريدجز صاحب 23 نقطة وست متابعات.

وأسهم «البديل» الكونغولي بيسماك بييومو في الفوز الـ36 في 45 مباراة لصنز بتحقيقه «دابل دابل» مع 21 نقطة و13 متابعة، فضلاً عن خمس تمريرات حاسمة، في أفضل غلة في مسيرته الاحترافية.

وبرز النجم كريس بول أيضاً بـ «دابل دابل» بتسجيله 18 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة، فيما اكتفى ديفن بوكر بتسجيل 11 نقطة فقط مع سبع متابعات.

وفرض بايسرز ندية كبيرة في الربع الأول وكسبه بصعوبة 25-24، قبل أن يفرض أصحاب الأرض أفضليتهم في الربعين الثاني والثالث «35-29 و33-20»، ليتقدموا بفارق 18 نقطة «92-74»، قلصه الضيوف إلى 10 نقاط في نهاية المباراة بعد كسبهم الربع الأخير 29-21.

وكان الكندي-الدومينيكاني كريس دوارتي أفضل المسجلين في صفوف الخاسر برصيد 17 نقطة، وهي الغلة ذاتها للبديل لانس ستيفنسون.

وعزز فينيكس صنز موقعه في صدارة الدوري والمنطقة الغربية «36 فوزاً و9 هزائم» أمام مطارده المباشر جولدن ستايت ووريرز «33 فوزاً و13 خسارة»، فيما مني إنديانا بايسرز بخسارته الـ30 مقابل 17 فوزاً، وبقي في المركز الثالث عشر للمنطقة الشرقية.

وفي المباراة الثانية على ملعب «فيزرف فوروم»، وأمام 17341 متفرجاً، تابع باكس حامل اللقب صحوته في غياب نجمه العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وحقق فوزه الثالث توالياً عندما تغلب على ضيفه ساكرامنتو كينجز 133-127.

وناب الثنائي كريس ميدلتون وجرو هوليداي عن أنتيتوكونمبو الذي فضل المدرب إراحته بسبب معاناته من آلام في الركبة، حيث سجل الأول 34 نقطة مع ست متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف الثاني 26 نقطة مع خمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

وأضاف البديل دونتي ديفيتشنزو 20 نقطة، وجورج هيل 17 نقطة.

في المقابل، برز الثلاثي هاريسون بارنز وتيريز هاليبورتون وتيرنس ديفيس في صفوف الخاسر مع 29 نقطة للأول، و24 نقطة و12 تمريرة حاسمة للثاني، و22 نقطة وسبع متابعات للثالث.

وضرب الضيوف بقوة في الربع الأول وأنهوه في صالحهم بفارق ثماني نقاط «35-27»، لكن رد أصحاب الأرض كان قاسياً في الثاني وبفارق 16 نقطة «35-19»، ليتقدموا بفارق ثماني نقاط في نهاية الشوط الأول «62-54».

واشتدت المنافسة بين الفريقين في الربعين الأخيرين، حيث انتهى الثالث بالتعادل 32-32، والأخير لمصلحة الضيوف بفارق سلة «41-39»، لم تكن كافية لتفادي الخسارة الثالثة توالياً والـ30 في 48 مباراة هذا الموسم.

وعزز ميلووكي باكس موقعه في المركز الرابع في المنطقة الشرقية برصيد 30 فوزاً في 49 مباراة أمام كليفلاند كافالييرز الذي استعاد توازنه عقب الخسارة أمام شيكاغو بولز، بتغلبه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 94-87.

ويعود الفضل في الفوز الـ28 في 47 مباراة لكليفلاند كافالييز إلى داريوس جارلاند صاحب «دابل دابل» مع 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة، فيما لم ينفع أوكلاهوما تألق لاعبه الكندي شاي جيلجيوس-ألكسندر صاحب 29 نقطة وتسع متابعات لتفادي الخامسة توالياً والـ32 في 46 مباراة حتى الآن هذا الموسم.