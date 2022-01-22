أبوظبي.. الأكثر أماناً

الثقة بدولة الإمارات وعاصمتها تعكسها الأرقام ومؤشرات الإقبال على الاستثمار في أسواقها ومؤسساتها الاقتصادية، ومستوى الحضور الدولي الواسع للفعاليات المقامة بشكل دوري، وتصاعد أرقام السياحة الخارجية من مختلف الدول، كما يعزز هذه الثقة مستوى الأمان، وصورتها الإنسانية التي ترسمها أكثر من 200 جنسية تتعايش على أرضها في أجواء من قيم التسامح والانفتاح.

خلال الأسبوع الماضي، سوق أبوظبي المالي شهد تداولات نشطة، عكست ارتفاع مستويات الثقة بأداء الاقتصاد الوطني عبر إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم ليضخوا في السوق وخلال خمس جلسات فقط 228 مليون درهم، بسبب الأداء الإيجابي لمختلف قطاعات الأعمال بالدولة، في ظل مؤشرات اقتصادية لنمو حجم الإيرادات بالقطاع السياحي وارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية.

خلال الأسبوع الماضي، كان الحضور النوعي والواسع لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي جمع العالم في مكان واحد لإنقاذ كوكب الأرض، شهادة للعاصمة بقدرتها وريادتها في استضافة الأحداث الكبرى، وريادتها وترحيبها الدائمين بقاصديها ومحبيها، لأن أبوظبي ستبقى دائماً منارة تشع بالإنسانية والخير والتسامح، وعاصمة للمستقبل والمدينة الأكثر أماناً في العالم.