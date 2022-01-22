مدارس خاصة في أبوظبي تؤكد جاهزيتها لاستقبال الطلاب
عهد أبوغزال
السبت 22 يناير 20:33
إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت مدارس القطاع الخاص في أبوظبي، جاهزيتها لاستقبال الطلبة الاثنين المقبل، حسبما تم الإعلان عنه بالعودة التدريجية، وحرصت العائلات على التوجه لمراكز الفحص المنتشرة بالإمارة، إضافة إلى المستشفيات لإجراء الفحوص مجاناً للطلبة. وأكد عدنان عيسى عباس، المدير التنفيذي لمدارس النهضة الوطنية، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، وأنه جرى تعقيم الفصول الدراسية كافة والمكاتب، وكل ما يخص العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان للطلبة والمعلمين والإداريين، كما تم تطعيم المعلمين والإداريين وإجراء الفحوص الخاصة بمسحة «كورونا»، لافتاً إلى أنه إجمالاً أصبحت المدارس على دراية بالإجراءات الاحترازية، وأصبحت تملك الخبرة الكافية بالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وأوضح أن خيار التعليم عن بُعد متاح لأولياء الأمور الراغبين في استمرار أبنائهم باختيار نظام التعليم عن بُعد. ولفت إلى الالتزام الكامل بإجراءات العودة التدريجية في مدارس أبوظبي التي أعلنتها الدائرة، والتي تتضمن «بدءاً من الأسبوع الرابع - 24 يناير» (السماح لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، وطلبة الصف 12/ السنة 13 والطلبة الذين يؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية بالعودة للتعليم الصفي، مع استمرار التعليم عن بُعد لبقية المراحل الدراسية).
إضافة إلى أنه بدءاً من الأسبوع الخامس - 31 يناير - السماح بعودة طلبة جميع المراحل الدراسية للتعليم الصفي، ويمكن لأولياء الأمور الاستمرار باختيار نظام التعليم عن بعد لأبنائهم في حال رغبتهم بذلك. وإضافة إلى الفحوص المسبقة للعودة إلى المدارس، سيخضع جميع الطلبة الملتزمين بالتعليم الصفي لفحص الكشف عن فيروس «كوفيد- 19» كل 14 يوماً، حيث يشمل ذلك الطلبة دون سن 16 عاماً بغض النظر عن حالة تطعيمهم، والطلبة المطعمين والمعفيين بعمر 16 عاماً وما فوق، كما ينطبق ذات النموذج على المدرسين والإداريين والموظفين. وأكدت عهد أبوغزال، مديرة مدرسة النجاح الخاصة، الجاهزية الكاملة لاستقبال الطلبة، وأنه جرى الاستعداد لاستقبال الطلبة فور إبلاغ الدائرة بقرار العودة التدريجية للدوام المدرسي، خاصة الهيكل الإداري والتعليمي، وتم إبلاغ المعلمين والإداريين أولياء الأمور بكافة الإجراءات والاحترازية المعتمدة، والمتطلبات الأساسية الواجب اتباعها عند العودة. ولفتت إلى أنه تم تشجيع أولياء الأمور على إرسال الأطفال للمدرسة إلا في حالة وجود أعراض مرضية، وأننا نؤمن بأن وجود الطلبة بالمدرسة للتعلم، وتابعت أن المدرسة احترمت قرار العائلات التي فضلت اختيار نظام التعلم عن بُعد، ولذا تم ترك الخيار لأولياء الأمور الراغبين في الاستمرار باختيار نظام التعليم عن بُعد لأبنائهم في حال رغبتهم بذلك. ونظراً لاحتمالية وجود بعض العائلات أو الطلبة خارج الدولة تم إبلاغ جميع الطلبة وأولياء الأمور بتوقيع إقرار العودة من السفر، وإلزام جميع العائدين من السفر خلال فترة أسبوعين قبل تاريخ دخولهم للمدرسة بتقديم نتيجة فحص سلبية تم إجراؤها في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بالإضافة لنتيجة فحصٍ سلبية بصلاحيةٍ لا تزيد على 96 ساعة من تاريخ دخولهم للمدرسة. وكانت دائرة التعليم والمعرفة قد كشفت عن إجراءات العودة التدريجية في مدارس أبوظبي، بدءاً من الأسبوع الرابع - 24 يناير - «السماح لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى، وطلبة الصف 12/ السنة 13 والطلبة الذين يؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية بالعودة للتعليم الصفي، مع استمرار التعليم عن بعد لباقي المراحل الدراسية». وأشارت إلى أنه بدءاً من الأسبوع الخامس - 31 يناير - السماح بعودة طلبة جميع المراحل الدراسية للتعليم الصفي. وتركت الدائرة الباب مفتوحاً أمام أولياء الأمور الراغبين في الاستمرار باختيار نظام التعليم عن بعد لأبنائهم في حال رغبتهم بذلك، واستمرار توفير خيار التعليم عن بعد لجميع أولياء الأمور الراغبين بذلك، حيث يمكن لأولياء الأمور تنسيق ذلك مع مدارس أبنائهم، حيث يتوجب على أولياء أمور الطلبة اختيار نموذج التعليم الملائم لهم وإبلاغ مدارس أبنائهم بنموذجهم المختار لتعليم أبنائهم بدايةً من 31 يناير، والالتزام بنموذج التعليم المختار طوال مدة الفصل الدراسي لضمان قدرة المدارس على التخطيط للفصل الدراسي بالشكل الملائم. وشملت تحديثات العودة، المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي، وجاء ذلك عقب إعلان لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي عن اعتماد نموذج العودة التدريجية للعمليات الصفية. وبناءً على التحديث الذي أعلنته الدائرة، بدءاً من 24 يناير، سيتم السماح لطلبة رياض الأطفال وطلبة الحلقة الأولى «من الصف 1- 5/ السنة 2 - 6» وطلبة الصف 12/ السنة 13 والطلبة الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية فقط بالعودة للتعليم الصفي، وذلك بهدف دعمهم في الحصول على درجات عالية وضمان تنافسيتهم مع أقرانهم في الدول الأخرى، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية المطبّقة في المدارس. ويلتزم طلبة باقي المراحل الدراسية بنموذج التعليم عن بعد في جميع المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية حتى الأسبوع الخامس، حيث سيتمكن طلبة جميع المراحل الدراسية من استئناف التعليم الصفي بدءاً من تاريخ 31 يناير. كما تضمن التحديث تعليق جميع الرحلات المدرسية حتى إشعار آخر مع السماح باستئناف الأنشطة الرياضية والثقافية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعتمدة مسبقاً. كما يتوجب على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس توقيع إقرار العودة من السفر، مع إلزام جميع العائدين من السفر خلال فترة أسبوعين قبل تاريخ دخولهم للمدرسة بتقديم نتيجة فحوص سلبية تم إجراؤها في اليوم الأول واليوم السادس من تاريخ عودتهم من السفر، بالإضافة لنتيجة فحصٍ سلبية بصلاحيةٍ لا تزيد عن 96 ساعة من تاريخ دخولهم للمدرسة. ولضمان صحة وسلامة المجتمع المدرسي، فإنه يتوجب على جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر ثلاث سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم تقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس «كوفيد- 19» بمدة صلاحية لا تزيد عن 96 ساعة قبل تاريخ عودتهم للمدرسة سواءً بالنسبة للطلبة الذين سيعودون للمدرسة في الأسبوع الرابع أو الخامس، وتنطبق ذات الإجراءات أيضاً على المعلمين والموظفين الإداريين والمتعاقدين. ويُمكن لجميع الطلبة في إمارة أبوظبي إجراء الفحص مجاناً في أي عيادة أو مستشفى أو مركز طبي خاص أو حكومي دون الحاجة لإبراز رمز المدرسة، بشرط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، في حال عدم صدور بطاقة الهوية، إضافة إلى عدد من التحديثات التي تم إبلاغ جميع المدارس بها.