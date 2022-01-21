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بالإجماع
بالإجماع
السبت 22 يناير 00:01

انتصر مجلس الأمن الدولي للإمارات، بالإجماع وبالصوت الواحد لأعضائه في إدانة الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي التي استهدفت المنشآت المدنية الاثنين الماضي.
والانتصار لم يكن في التنديد بالجريمة الحوثية فحسب، وإنما بالتشديد على تحميل المنفذين والمدبرين والممولين والمخططين مسؤولية هذه الأعمال الإرهابية وإحالتهم إلى العدالة، ودعوة جميع الدول للتعاون بشكل فعال مع الإمارات وكل السلطات المعنية في هذا الصدد.
لم تتحرك الإمارات لتصعيد هذا الملف إلى مجلس الأمن من أجل حماية مواطنيها فحسب، وإنما من أجل ملايين البشر من أكثر من 200 جنسية جاؤوا من أنحاء العالم ليتخذوا من أرضها وطناً لهم. وعندما تحدث مجلس الأمن بصوت واحد في التنديد بالعدوان الحوثي الآثم، أكدت الدولة على إبقاء هذه المسألة قيد النظر انطلاقاً من حقها السيادي في الدفاع عن نفسها وشعبها وأسلوبها في الحياة.
تحدث المجلس بصوت واحد في خطوة مهمة جداً من الضروري أن تتبعها محاسبة ميليشيات الحوثي الإرهابية على ارتكابها لهذه الجرائم، ومنع ارتكابها أي أعمال أخرى في المستقبل. والإمارات تؤكد من هذا المنطلق امتلاكها الحق القانوني والأخلاقي للدفاع عن أراضيها وسكانها وسيادتها، وممارسة هذا الحق لمنع الأعمال الإرهابية الحوثية، مع استمرارها في الوقت نفسه بدعم الجهود الدولية لوقف إطلاق النار والحل السياسي في اليمن. 
الأعمال الإرهابية، إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها ومكان وزمان ارتكابها وأياً كان مرتكبوها، ولا بد أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الإنسانية والدولية. والإمارات ستقوم بكل ما يلزم لمنع خطر الأعمال الإرهابية على ترابها.

ميليشيات الحوثي
مجلس الأمن
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
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