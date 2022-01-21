«لقاء عاصف» بين «جوقرثا» و«كاليفانو» في مضمار العين



العين (الاتحاد)



يحتضن مضمار نادي العين للفروسية، اليوم، حفل سباقه الثامن للموسم، ويتألف من سبعة أشواط مثيرة، خُصصت للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، وتبلغ قيمة الجوائز 500 ألف درهم، فيما يشارك فيه 80 خيلاً.

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر «شروط»، بمشاركة 10 خيول، أبرزها «جوقرثا دي مونلاو» الأعلى تصنيفاً، وينافسه في لقاء عاصف «كاليفانو دي غزال» الفائز في العين، كما تأتي المنافسة من «رحال الوثبة» و«إنديز داي» وهناك «صلب».

وتنطلق الأمسية بسباق للمبتدئة تتنافس فيه 10 من خيول الإنتاج المحلي، وتمتد المنافسة لمسافة 2000 متر، بمشاركة «ايه اف مهم» و«متفجر ورسان» و«ام اتش إماراتي».

ويشتد التنافس في خامس الأشواط لمسافة 1400 متر، لخيول الأربع سنوات فما فوق، وتبحث خيول مثل «ايه اف فلق»، و«إدريس ديس آرنيتس»، و«مساندة» عن فوزها الأول.

وخصص الشوط الثالث لخيول الأربع سنوات فما فوق من الإنتاج المحلي، لمسافة 1800 متر، بمشاركة 10 خيول، يتقدمها «جاب المحفوظ» و«أشطر» المتخصص بمضمار الشارقة وهناك «ايه اف نشره» الفائزة مرتين.

ويسعى «أونلي سموك» اقتناص لقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر – هانديكاب، وينافسه «إس إس عز دبي» الفائز هذا الموسم، كما يشارك «منفرد» الطامح إلى الفوز بعد عروض قوية خلال مشاركاته الأخيرة.

وفي سادس الأشواط لمسافة 1400 متر – تكافؤ، تتنافس 15 من الخيول، يتقدمهم «الخليجي» القادم من فوز في ميدان قبل 3 أسابيع، ومن أبرز المشاركين «مشير الوثبة» و«ايه اف مجلس» الباحث عن فوزه الأول بالموسم.

وفي تحدي المهجنة لمسافة 2600 متر – هانديكاب، يتنافس «نوكاكوليون» أمام «أريبيان مون» صاحب المركز الثالث في العين، إلى جانب «عبيان».