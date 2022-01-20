الكويت تسجل حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 4510 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 484150.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إنه تم تسجيل 4109 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 436838 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغ 2.90 في المئة.
وأوضح أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل إلى 2482 حالة.
وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44830 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد 19 إلى 326.