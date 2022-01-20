بينونة وريجينال يدشنان «الجولة 10 لدوري الثانية



دبي (الاتحاد)



ينطلق غداً «الجمعة» الأسبوع العاشر لدوري الدرجة الثانية، بإقامة مباراة بينونة وريجينال في الساعة السادسة مساءً، على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكت.

وتستكمل الجولة يوم السبت، حين يلتقي الهلال يونايتد مع لافال يونايتد الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً على ملعب الحمرية، وليوا مع لاليجا أتش بي سي في الساعة الخامسة مساءً، على استاد الشيخ زايد للكريكت.

وتختتم الجولة الأحد، عندما يستضيف يونايتد فريق الاتفاق في الساعة السادسة مساءً، على الملعب الفرعي بنادي العربي، ويحل الموج ضيفاً على فورسان هيسبانيا في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب ذا سيفنز.

وكانت مباريات الأسبوع التاسع قد أسفرت عن فوز دبا على حتا 3-0، ودبا الحصن على الذيد 2 - 0، والتعاون على الرمس 2-1، وبذات النتيجة تغلب مسافي على الجزيرة الحمراء، والعربي على الفجيرة، بينما تعادل مصفوت مع سيتي 1-1، وتكررت النتيجة نفسها في مباراة الحمرية مع البطائح.