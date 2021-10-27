11 مسابقة في الأسبوع الخامس لدوري «الحواجز»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق في الرابعة عصر الغد، على ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، منافسات قفز الحواجز في الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، وتتألف من 11 منافسة تقام على مدى ثلاثة أيام.

تتضمن المنافسات واحدة من أهم فعاليات الموسم، والتي يسعى فرسان القفز عبرها إلى التأهيل للمشاركة في بطولة الاتحاد الدولي للتحدي الخاصة بالمراحل السنية لمواليد الفترة (2004 2007)، وستشهد الإمارات منافستين ضمن تأهيل فرسان القفز عن قارة آسيا والظفر بواحد من مقاعدها الخمسة في البطولة، وحسب اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية، يتنافس الفرسان في منافسات موحدة المواصفات وكل واحدة من جولتين، جولة في كل يوم، ومسار مصمم بحواجز يتراوح ارتفاعها بين (120- 130) سم، وستقام المنافسة التأهيلية الثانية بالإمارات على ميدان نادي أبوظبي للفروسية في الفترة من (11 13) نوفمبر القادم.

وتقام للمرة الأولى خلال الموسم، منافسة خاصة بالفرق وكل فريق من أربعة فرسان، لتمثيل أربع فئات، بمواصفات الجولة الواحدة وبحواجز متنوعة الارتفاعات حسب كل فئة، وبقية منافسات الأسبوع الخامس بمواصفات الجولة الواحدة لجميع الفئات، وجولة مع تمايز وستقام ثلاث منافسات منها في اليوم الأخير وستكون لمشاركة الفرسان من الفئة الأولى والوسطى على حواجز (130) سم، ولفئة فرسان المستوى الثاني و(الجونيورز) والخيول الصغيرة عمر (5- 6) سنوات على حواجز يتراوح ارتفاعها بين (115- 120) سم، ويتراوح ارتفاع حواجز منافسة الجولة مع تمايز لفرسان المستوى الأول بين (135- 140) سم.