مستقبل المناخ

العالم يحشد جهوده لمواجهة تداعيات تغير المناخ.. والمنطقة تمضي نحو إيجاد حلول عملية للتخفيف من تأثيرات هذه الظاهرة التي يمكن أن تهدد مستقبل البشرية، حيث حفَّزت مبادرة الإمارات الريادية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 الجهود، وسرَّعت الخطوات نحو صياغة توجه استراتيجي للوصول إلى منطقة خالية من الانبعاثات الكربونية، وتحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص.

مبادرة الإمارات لمواجهة التغير المناخي توَّجت عقوداً من سياسات حيادية الكربون، والحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية والتحول نحو الطاقة النظيفة، واتباع سياسات وإجراءات توازن بين أهداف التنمية والحفاظ على البيئة، وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز نظم الزراعة وإنتاج الغذاء والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تؤسس هذه المبادرة لمسيرتها التنموية المستقبلية من خلال تخصيص 600 مليار درهم للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050.

الإمارات تقف مع المنطقة والعالم، وتنسق الجهود للقيام بدور فعال في مكافحة التغير المناخي، من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبناء أنموذجها الاقتصادي المعرفي، واتباع حلول مبتكرة تخفف من التداعيات البيئية وتضمن تطبيق مبدأ الاستدامة، وبالتالي فإن رصيدها يؤهلها لشراكة عالمية في مجال وقف التدهور المناخي، واستضافة مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 28»، في وقت تستعد فيه لإبراز أنموذجها المتميز بشأن حماية المناخ خلال مشاركتها في «كوب 26» الذي سينعقد في بريطانيا الأسبوع المقبل.

"الاتحاد"