دعماً للتهدئة والاستقرار

ما يحدث في جمهورية السودان الشقيقة من تطورات، شأن داخلي، يتطلب توافق جميع الدول على تركيز جهودهم في توجيه جميع الأطراف نحو الحوار لحل أي خلافات بعيداً عن طريق العنف.

الإمارات من منطلق حرصها الدائم على تحقيق مصلحة الشعب السوداني الشقيق وطموحاته في التنمية والازدهار، تدعو إلى تغليب التهدئة وتفادي التصعيد.

موقف واضح يشدد على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية لحماية سيادة ووحدة السودان، وعودة الاستقرار في أسرع وقت ممكن.

دعم الشعب السوداني تواكبه دائماً حقائق ميدانية، أحدثها ما نوهت به منظمة الصحة العالمية من دعم عملياتها انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي لنقل مستلزمات صحية وأدوية إلى مليون ونصف المليون سوداني، بما يشكل أكبر جسر جوي بين الإمارات والسودان.

التحديات في السودان حالياً تحتاج من جميع الأطراف، ضبط النفس وإعلاء المصلحة العليا للوطن على أي اعتبارات أخرى. تحتاج إلى الحوار أولاً وأخيراً، حماية لوحدة الصف وفتح الطريق أمام كل ما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

"الاتحاد"