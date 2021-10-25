سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا و زيادة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات الناجمة عن فيروس " كورونا" خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 37930 إصابة جديدة مقابل 35660 إصابة يوم أمس ، ما يمثل أعلى حصيلة يومية منذ بداية الجائحة في 2 مارس 2020.
وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إنه تم رصد 1069 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة مقارنة بيوم أمس 1072 حالة وفاة، وبذلك يصبح إجمالي عدد الاصابات ثمانية ملايين و279 ألفا و573 إصابة، منها231 ألفا و669 حالة وفاة وتماثل 20690 مريضا للشفاء منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين سبعة ملايين و186 ألفا و 611 شخصا.
وبدأ اليوم في ست مناطق روسية سريان مفعول الإغلاق العام بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية.