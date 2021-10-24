شراكات نحو الفضاء

الإمارات تؤسس لشراكات مع العالم أجمع لخدمة العلم والاقتصاد المستدام، منطلقة هذه المرة من تجربة في مجال الفضاء أثبتت قدرتها وإمكاناتها خلال سنوات قليلة عبر بناء الأقمار الاصطناعية، وإرسال مسبار الأمل، وتأهيل رواد فضاء، والإعداد لمشاريع استكشاف كبرى، وهي تؤكد اليوم باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، أعرق مؤتمر ومعرض للفضاء في العالم، ثقة وتقدير أهم الدول، وأضخم الوكالات والشركات، وأهم الخبراء في مجال الفضاء، ولترسخ نفسها في المنطقة، منْطَلقاً للمشروعات الناشئة الواعدة في تقنيات الفضاء.

مثل هذه الملتقيات الكبرى تشكل فرصة للحوار والتعاون لإقامة الشراكات المطلوبة نحو استكشافات فضائية جديدة تخدم المجتمع العلمي والبشرية عامة، خاصة وأن قطاع الفضاء في الإمارات، يتجه نحو الصناعة بعد إنجازاته المتسارعة، ضمن خطة شاملة تقوم على دعم وتشجيع إقامة الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، واحتضان المواهب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاق العنان للابتكار وترسيخ التعاون مع القطاع الخاص في مشاريع فضائية كبرى.

استضافة المؤتمر الفضائي العالمي في أول انعقاد له بالمنطقة العربية، يشكل إسهاماً مهماً للإمارات في مجال علوم الفضاء، كما يفتح المجال أمام استثمار الفرص الواعدة في قطاع الفضاء، والخوض عميقاً في ميادين البحوث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى أنه يحفز الشباب والأجيال الحالية والمقبلة لدخول القطاع من أبواب العلوم أو الاستثمار، كما يحقق رؤية القيادة الرشيدة ببناء اقتصاد المعرفة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

"الاتحاد"