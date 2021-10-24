«بينك بولو» يدشن موسم غنتوت 5 نوفمبر

غنتوت (الاتحاد)

بدأ نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان التجهيز لانطلاقة الفعاليات وبطولات الموسم الجديد، وتعقد إدارة النادي مؤتمراً صحفياً 2 نوفمبر المقبل بالمنصة الرئيسية في ملعب الشيخ زايد الرئيسي بمقر النادي، للكشف عن برنامج موسم 2021- 2022 والضوابط الخاصة بكل بطولة والجهات الراعية.

وستكون ضربة البداية للفعاليات في الخامس من نوفمبر المقبل، بإقامة مهرجان «بينك بولو الخيري» ضمن حملة التوعية المجتمعية التي ينظمها النادي، من خلال برنامج التوعية للوقاية من سرطان الثدي للمساهمة في تثقيف المجتمع، والتي بدأت مطلع أكتوبر الحالي تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي.

ووجه النادي دعوة مفتوحة لعشاق ومحبي الفروسية والبولو على مستوى الدولة لحضور نشاط النادي الرياضي المجتمعي والخيري السنوي وفقاً للإجراءات الاحترازية الصادرة من هيئة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتضمنت رؤية النادي في موسمه الجديد لتنظيم مختلف الفعاليات الاحتفالية الرياضية الجماهيرية، والتي رصد لها جوائز قيمة لعشاق البولو وركوب الخيول في نطاق خدمات التنمية المجتمعية والخيرية التي يهتم بها النادي، والذي يمثل استثماراً لدعم مجلس أبو ظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان وكافة الجهات الوطنية المساهمة في دعم مسيرة النادي، والتي تأتي ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 -2022 بمشاركة كافة فئات المجتمع بهدف غرس قيم الولاء والانتماء الوطني بين كافة شرائح المجتمع، وتعزيز رسالة الدولة القائمة على التعايش والتسامح بين فئات مجتمعها، خاصة في مجال الرياضات التقليدية التي اشتهرت بها الدولة.

كان النادي قد شارك في فعاليات الدورة الـ18 للمعرض الدولي للصيد والفروسية لتقديم رسالة النادي للزوار من الضيوف والأسر والعائلات بمختلف مستوياتهم، بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بهدف عكس أهداف النادي المستقبلية وتوجهاته الجديدة الخدمية والمجتمعية والرياضية والاستثمارية، والتي يأمل النادي من خلالها أن تحقق طموحات قيادته وتوجهاته من خلال أفكاره في المستقبل القريب.